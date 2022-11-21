Интересное 21 ноября 2022, 22:54 Названа стоимость приготовления селедки под шубой на Новый год «Невские новости»: средняя стоимость селедки под шубой на Новый год составит 376,22 рубля

Читать 360tv в

Селедка под шубой — излюбленное блюдо многих россиян на Новый год. «Невские новости» подсчитали, в какую цену обойдется порция знаменитого салата.

Стоимость блюда выросла на 2,5%, по сравнению с декабрем 2021 года. В цене упали морковь, лук, картофель, свекла и яйца. А селедка и майонез, наоборот, подорожали.

Реклама

Средняя стоимость порции на четыре персоны составила 376,22 рубля. В прошлом году приготовить салат можно было за 366,99 рубля.

Реклама