21 ноября 2022, 22:54
Названа стоимость приготовления селедки под шубой на Новый год
«Невские новости»: средняя стоимость селедки под шубой на Новый год составит 376,22 рубля
Селедка под шубой — излюбленное блюдо многих россиян на Новый год. «Невские новости» подсчитали, в какую цену обойдется порция знаменитого салата.
Стоимость блюда выросла на 2,5%, по сравнению с декабрем 2021 года. В цене упали морковь, лук, картофель, свекла и яйца. А селедка и майонез, наоборот, подорожали.
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Средняя стоимость порции на четыре персоны составила 376,22 рубля. В прошлом году приготовить салат можно было за 366,99 рубля.
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