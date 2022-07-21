Названа самая популярная порода собак-поводырей

Межрегиональный «Dogs-парад» собак-поводырей состоялся в Оренбурге. Там представили животных из Орловской и Свердловской областей, а также из республик Бурятия, Башкортостан и Татарстан. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание ProOren.ru.

При этом большинство участников являлись лабрадорами. Старший методист по реабилитации «Собаки — помощники инвалидов» Наталья Громова объяснила, почему незрячие люди выбирают именно таких собак.

«Лабрадоры легко адаптируются к разным людям, могут сменить несколько групп. Лабрадорам просто интересно быть с человеком, для них все люди — братья», — рассказала эксперт.