Названа родина самого первого человека

Исследователи изучили многочисленные образцы крови, для составления самой полной базы данных митогеномов (совокупностей ДНК митохондрий), принадлежащих гаплогруппе L0 (то есть группе с общим предком). Эта группа ведет свое начало от последнего предка всех людей по материнской линии.

198 редких митогеномов были объединены с каталогом ДНК гаплогруппы L0. Так ученые усовершенствовали эволюционное древо самых ранних групп человека современного типа.

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Выяснилось, что 200 тысяч лет назад материнская линия Homo sapiens обитала к югу от бассейна реки Замбези, в регионе между северной Ботсваной до Намибии на западе и Зимбабве на востоке.

Когда-то здесь находилось крупное озеро Макгадикгади, которое дало возможность первым людям заниматься собирательством. В таких благоприятных условиях этот вид людей обитал здесь на протяжении 70 тысяч лет, после чего они начали мигрировать сначала на северо-восток, а потом на юго-запад.

Освоение новых территорий было спровоцировано изменениями в осадках из-за сдвига оси вращения Земли.