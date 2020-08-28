Названа необычная причина чихания у собак

Чихание для собаки — способ выразить свое счастье и радость, то есть они это делают будто в «шутку». Соответственно, эти четвероногие чихают не только из-за раздражения в носу. Напротив, псы показывают, как им нравится играть и общаться с человеком.

Портал представил и другие привычки животных, многие из которых могут оказаться настоящим открытием, отметил «Царьград». Например, попугаи дают своим птенцам уникальные имена и не меняют их до конца жизни.

В поведении морских коньков присутствуют «человеческие» черты. Каждый день парочки сплетаются хвостами на несколько минут — своеобразный ритуал верности и любви. А каланы, или морские выдры, камешками раскалывают раковины моллюсков и жонглируют ими в воздухе.

Ранее группа поросят спасла рыбу, умирающую на суше около пруда. Животные вместе толкали ее носами и в итоге сбросили в воду.