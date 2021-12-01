Названа дата выхода спин-оффа сериала «Бумажный дом»

Спин-офф сериала «Бумажный дом» под названием «Берлин» выйдет в 2023 году. В нем расскажут о герое по кличке Берлин — Андресе де Фонойосе. Эту роль в сериале исполнит Педро Алонсо, написало РИА ФАН.

О том, чего еще ждать зрителям сериала в спин-оффе, пока неизвестно. Все детали организаторы держат в секрете.

Сериал «Бумажный дом» является испанским хитом стримингового сервиса Netflix. Он посвящен группе воров, которые используют названия крупных городов в качестве тайных имен. По сюжету Профессор нанял мошенников, чтобы напечатать 2,4 миллиона евро в Королевском монетном дворе.

Премьера финальной части пятого сезона сериала «Бумажный дом» запланирована на 3 декабря.