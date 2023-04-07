Интересное 07 апреля 2023, 22:22 Названа дата премьеры фильма Five Nights at Freddy’s Фильм Five Nights at Freddy’s выйдет в прокат 27 октября

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Долгожданный фильм Five Nights at Freddy’s выйдет 27 октября 2023 года. Такой информацией поделился основатель и генеральный директор Blumhouse Productions Питер Блюм. Об этом сообщил «Ридус».

Компания анонсировала старт разработки адаптации игры еще в 2015 году, однако с тех пор сотрудники столкнулись с рядом технических сложностей. По словам Блюма, работу сдерживал создатель игры Скотт Коуторн. Его не устроило несколько сценариев.

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Однако накануне Блюм анонсировал официальную дату выхода фильма. Его премьера состоится 27 октября.