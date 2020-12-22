Назван топ-5 свадебных трендов 2021 года

Еще в начале 2020 года никто не мог предположить, что главной свадебной тенденцией будет отсутствие масштабного застолья с большим числом гостей. Коронавирусные ограничения и в 2021 году задают тренды. Топ-5 тенденций, которых стоит ожидать — в материале «360».

Церемонии на открытом воздухе

Содействие общественной безопасности всегда в моде, уточнило издание Daily News. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, во время пандемии COVID-19 собрания на открытом воздухе представляют меньший риск для здоровья, чем что-либо в помещении. По этой причине в 2021 году церемонии и приемы предлагается проводиться на открытом воздухе, за пределами стандартного банкетного зала.

Небольшие списки гостей

В США множественные вспышки коронавируса были связаны с крупными свадьбами, которые праздновали свыше 50 человек. Поэтому пока пандемия не закончилась, свадебное торжество с минимальным числом гостей будет безопаснее для всех участников.

Крупный и смелый декор

Но не все в свадьбах 2021 года уменьшается. Разгуляться можно будет по части украшения торжества. Будущие молодожены могут смело экспериментировать с крупным и смелым декором. Например, объемные цветочные композиции, масштабные декорации для церемоний и световые инсталляции.

Свадьба онлайн

Во время пандемии интернет был спасением для многих людей: от покупок одежды до виртуальных туров и цифровых приглашений. Услуги видеочата и сайты социальных сетей также позволяли влюбленным транслировать свои свадьбы для виртуальных посетителей. Все это, вероятно, продолжится в 2021 году.

Диваны и плед

Обставить место проведения торжества предлагается диванами с мягкими подушками и пледами. Таким образом в 2021 году гости смогут чувствовать себя на празднике как дома, даже находясь на открытом воздухе.

Свадьбы по будням и бранчи

По данным The Knot, количество свадеб в будние дни растет уже много лет. Залы берут меньше в непиковые дни, а это означает, что выбранное место можно выгодно забронировать и в будни. По мнению специалистов, свадебные бранчи могут быть более рентабельными.