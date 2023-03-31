Интересное 31 марта 2023, 19:01 Назван срок хранения яиц в холодильнике Россиянам посоветовали хранить яйца в холодильнике не больше 25 суток

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Употребление просроченных яиц может быть чревато серьезными последствиями для здоровья. «Общественная служба новостей» рассказала о том, сколько можно хранить эти продукты в холодильнике.

Столовые яйца можно хранить в холодильнике не более 25 суток. При этом диетические яйца лучше хранить не более семи дней. Температура в холодильнике должна составлять порядка +14 градусов.

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На срок хранения яиц также влияет цвет скорлупы. Коричневая является более прочной, поэтому такие яйца могут лежать в холодильнике дольше, чем белые.