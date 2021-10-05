Назван способ длительного хранения свеклы и моркови

Свеклу и морковь легко можно сохранить свежими на всю зиму, если знать несколько хитростей. Утро.ру рассказало, как правильно хранить плоды в погребе или на чердаке.

Чтобы овощи хранились дольше, необходимо отобрать крупные и целые плоды. Если на одном из овощей есть гниль, она может распространиться на все остальные.

Для хранения овощей понадобятся большие ящики или старая ванна. Хорошо, если есть и то и другое. Для хранения моркови подойдут ящики, а ванна — для свеклы. Хранить овощи в любом случае нужно отдельно друг от друга.

На дно емкостей нужно насыпать песок. После этого уложить овощи на слой песка так, чтобы они не касались друг друга. Поверх необходимо насыпать еще один слой песка и снова уложить слой овощей — таким образом заполнить емкость доверху. Сверху овощи также необходимо присыпать песком — это нужно для того, чтобы защитить их от грызунов. Плоды, засыпанные песком таким образом, могут храниться месяцами, оставаясь сочными и хрустящими.