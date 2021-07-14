Назван самый романтичный тренд этого лета

Стилисты рассказали, что сочетание топов с удлиненными шортами, джинсовыми юбками и джинсами является самым модным трендом этого сезона. Особенно актуален на них цветочный принт. И если ранее его делали только на платьях, сейчас он перешел и на топы, сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на стилистов Vogue.

По словам модных экспертов, топы разного кроя, будь то с длинным рукавом или со сборками на талии, отлично будут смотреться на любой летней вечеринке. При выборе цвета и принта не стоит ограничиваться какими-то рамками. Подсмотреть самые эксклюзивные варианты можно у Reformation, Dolce & Gabbana, Patrizia Pepe, Dries Van Noten и Alessandra Rich.