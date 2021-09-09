Назван самый полезный вид красной рыбы

Директор пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро озвучила самый полезный вид красной рыбы. По ее словам, покупателям лучше всего выбирать лосось. Об этом сообщило ИА Nation News.

Эксперт отметила, что данный вид рыбы лучше всего усваивается в человеческом организме. В составе лосося ученые обнаружили множество полезных витаминов и микроэлементов, которые отлично сказываются на здоровье. В этой рыбе содержится большое количество омега-3 и жирных кислот.

Однако Кастро напомнила, что во всем нужно соблюдать меру. Суточная норма потребления омега-3 не должна превышать 1,6 грамма. А женщинам и вовсе следует ограничиться 1,1 грамма в сутки.