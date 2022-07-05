Назван самый «модный» в мире тип фигуры

Многие женщины в погоне за идеалом прибегают к услугам пластического хирурга. Кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко рассказала, какой тип фигуры сейчас в моде и как современная эстетическая медицина может помочь в достижении желаемых форм. Об этом сообщили «Дни.ру».

Эксперт рассказала, что все больше женщин обращаются к пластическим хирургам с просьбой выполнить абдоминопластику — пластику живота. Такой метод помогает устранить несовершенства, которые возникли после беременности и родов. При этом процедура является вполне доступной, ее могут позволить любые желающие.

Авдошенко рассказала, что, несмотря на стремление женщин добиться плоского живота, мода на худобу все-таки не возвращается. По ее словам, сейчас многие стремятся к женственным формам с округлыми бедрами и большой попой.

«Женщины сегодня не стремятся к худому телу, как у Твигги, например. Наоборот. Сейчас они ищут возможность придать фигуре женственности. Да, многие хотят подтянуть живот и сделать тонкую талию, но при этом они хотят иметь округлые бедра и пышные ягодицы», — пояснила медик.