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    05 июля 2022, 22:41

    Назван самый «модный» в мире тип фигуры

    Пластический хирург Авдошенко рассказала, какой тип фигуры в моде в современном мире

    Арина Бобкова

    Многие женщины в погоне за идеалом прибегают к услугам пластического хирурга. Кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко рассказала, какой тип фигуры сейчас в моде и как современная эстетическая медицина может помочь в достижении желаемых форм. Об этом сообщили «Дни.ру».

    Назван самый «модный» в мире тип фигуры

    Эксперт рассказала, что все больше женщин обращаются к пластическим хирургам с просьбой выполнить абдоминопластику — пластику живота. Такой метод помогает устранить несовершенства, которые возникли после беременности и родов. При этом процедура является вполне доступной, ее могут позволить любые желающие.

    Авдошенко рассказала, что, несмотря на стремление женщин добиться плоского живота, мода на худобу все-таки не возвращается. По ее словам, сейчас многие стремятся к женственным формам с округлыми бедрами и большой попой.

    «Женщины сегодня не стремятся к худому телу, как у Твигги, например. Наоборот. Сейчас они ищут возможность придать фигуре женственности. Да, многие хотят подтянуть живот и сделать тонкую талию, но при этом они хотят иметь округлые бедра и пышные ягодицы», — пояснила медик.