Назван самый бодрящий летний кофе

Нитро кофе — это разновидность кофе с добавлением азота. Чтобы его приготовить, нужно взять крепкий кофе холодного заваривания и насытить его инертным газом с помощью оборудования, используемого в пивной промышленности. Это необходимо для улучшения вкусовых характеристик напитка и создания неповторимой текстуры, свойственной разливному пиву.

Азот насыщает кофе мелкими пузырьками, которые образуют бархатистую текстуру. В итоге получается напиток, внешне несколько напоминающий темное разливное пиво. После разлива у него появляется небольшая «лавина» внутри стакана.

Помимо этого азот придает напитку сладость и сливочность, из-за чего его довольно приятно пить. Нитро кофе подается охлажденным, так как для его насыщения азотом используется охлаждающая установка из пивной промышленности.

Нитро кофе считается одной из наиболее бодрящих разновидностей этого популярного напитка. Однако важно помнить, что в нем содержится высокая концентрация кофеина. Двести миллилитров нитро кофе сильно подействует на нервную систему. Поэтому вечером его пить не стоит, отметило ИА Nation News. Утром его варить можно, но лучше обойтись небольшим стаканчиком.

Нитро кофе противопоказан людям со слабой нервной системой и проблемами с сердцем. Кофеин может вызывать побочные эффекты — беспокойство, аритмию, головные боли и высокое кровяное давление.