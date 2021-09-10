Назван процент россиян, которые меняют смартфон без необходимости

Довольно мало человек приобретают смартфон из-за выхода более новой модели, в то время как старый аппарат остается в рабочем состоянии. Их количество составило 14%. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование SuperJob.

Как показали результаты исследования, чаще всего россияне меняют смартфон из-за поломки старого устройства (37%). При этом 20% респондентов поменяли телефон потому, что им понадобилась более функциональная модель.

13% россиян дождались момента, когда разработчики перестали поддерживать данную модель телефона. В 5% случаев новый смартфон пришел на смену украденному или потерянному. Такое же количество россиян назвали другие причины.