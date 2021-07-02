Назван простой способ минимизировать стресс у женщин

Ученые из Института Бекмана в США выяснили, что общение с друзьями способно избавить от стресса. В проведенном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Women & Aging, приняли участие 32 женщины от 18 до 79 лет, сообщил «Ридиус».

Для эксперимента каждую участницу распределили в пару с подругой, либо с незнакомкой. Им дали задание собрать головоломку из плоских фигур, расположив их в том порядке, который могла видеть только напарница.

Оказалось, что те женщины, которые выполнили задание с помощью меньшего количества слов, считались более эффективными. А пары, которым требовалось больше слов для выполнения задачи, считались менее эффективными.

Кроме того, специалисты измерили уровень кортизола у испытуемых. Было обнаружено, что молодые девушки больше общались со своими знакомыми, а с незнакомками установить контакт им было не так просто. В том время как пожилые одинаково хорошо общались с женщинами разных возрастов.

Кто работал в паре с подругой, имел уровень стресса значительно ниже тех, кто был в паре с незнакомкой. Дружба помогает смягчить стресс, и с возрастом это никак не связано, заключили исследователи.