Назван пищевой продукт, который можно использовать при уборке дома

Специалисты рассказали, что обычную пищевую соль можно использовать вместо специальных средств для уборки дома, сообщил сайт «Утро.ру».

Смесь лимонного сока с солью поможет избавиться от известкового налета на раковине и пятнах на столовых приборах. Помимо прочего, используя этот продукт, получится избежать появления следов от масла на плите. Перед тем, как включить конфорку, нужно насыпать на нее немного соли.

Также соль является отличным поглотителем запахов. Наполненный ей тканевый мешочек нужно поместить на несколько часов в обувь. Благодаря такому приему неприятный запах будет нейтрализован. Еще этот пищевой продукт помогает распространять ароматы. Можно присыпать соли на несколько капель эфирного масла, и квартира наполнится свежестью.