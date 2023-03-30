30 марта 2023, 13:49
Назван один из ингредиентов красок, которым пользовались художники эпохи Возрождения
Красками с добавлением яичного желтка пользовались крупнейшие представители искусства Высокого Возрождения Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. Об этом сообщил сайт Planet Today.
Отмечается, что исследование состава масляных красок провели немецкие ученые. Добавление яичного желтка позволяло великим художникам решить проблемы с морщинами на холсте и избежать возможного пожелтения картины.
Реклама
Как сообщил «Политэксперт», результаты этого исследования позволят сохранить различные произведения искусства.
Художники
Реклама
Реклама