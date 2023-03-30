Интересное 30 марта 2023, 13:49 Назван один из ингредиентов красок, которым пользовались художники эпохи Возрождения

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Красками с добавлением яичного желтка пользовались крупнейшие представители искусства Высокого Возрождения Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что исследование состава масляных красок провели немецкие ученые. Добавление яичного желтка позволяло великим художникам решить проблемы с морщинами на холсте и избежать возможного пожелтения картины.

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Как сообщил «Политэксперт», результаты этого исследования позволят сохранить различные произведения искусства.