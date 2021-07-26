Назван надежный способ составления паролей для личных данных

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков сообщил, что во время активного развития хакерских программ безопаснее стало хранить пароли к соцсетям, устройствам и важным документам на обычном листе бумаги, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, первые буквы нового пароля нужно придумывать более сложными и непоследовательными. Ведь, по словам эксперта, сложнее всего взломать тот код, который представляет собой простое слово, имя или очередность цифр.

Кувиков добавил, что для больше надежности пароль должен включать 7-8 символов и хотя бы один символ из строчной буквы. Привычные и знакомые факты, по типу имен, дат рождения и кличек питомцев использовать не рекомендуется вовсе. Такие данные мошенники найдут в Сети и быстро составят по ним ключ.

Менять привычный пароль лучше всего каждые три месяца, ведь по статистике число утечек стремительно растет, как и число обнародованной личной информации.