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    26 июля 2021, 13:44

    Назван надежный способ составления паролей для личных данных

    Оксана Лавнюженко

    Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков сообщил, что во время активного развития хакерских программ безопаснее стало хранить пароли к соцсетям, устройствам и важным документам на обычном листе бумаги, передала «Вечерняя Москва».

    Назван надежный способ составления паролей для личных данных

    Кроме того, первые буквы нового пароля нужно придумывать более сложными и непоследовательными. Ведь, по словам эксперта, сложнее всего взломать тот код, который представляет собой простое слово, имя или очередность цифр.

    Кувиков добавил, что для больше надежности пароль должен включать 7-8 символов и хотя бы один символ из строчной буквы. Привычные и знакомые факты, по типу имен, дат рождения и кличек питомцев использовать не рекомендуется вовсе. Такие данные мошенники найдут в Сети и быстро составят по ним ключ.

    Менять привычный пароль лучше всего каждые три месяца, ведь по статистике число утечек стремительно растет, как и число обнародованной личной информации.