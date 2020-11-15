Назван главный цвет 2021 года

Название цвета переводится как «кучевые облака». В природе они говорят о теплой ясной погоде. Y354 Кумулус тоже дает энергию и наполняет силами для новых свершений.

Специалисты назвали основную тему наступающего года: перезагрузка и восстановление.

«Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках», — говорится в обращении компании.

В 2020-м главным цветом выбрали Н300 Лимонад, который «призывает исследовать светлую сторону жизни».

Ранее Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выбрал слова 2020 года в России. Среди них «самоизоляция» и «обнуление».