Интересное 13 июля 2023, 11:46 Научный обозреватель Гринько: прогулки в парках улучшают здоровье горожан, делая их моложе своего возраста

Читать 360tv в

Научный обозреватель Николай Гринько прокомментировал исследование ученых из Школы медицины Файнберга (США), которые заявили, что проживание рядом с парками и зелеными насаждениями делает городских жителей в среднем на 2,5 года моложе своего возраста. Об этом написала «Москва 24».

В исследовании говорится, что самые «биологически молодые» горожане проживают в районах, где много зеленых насаждений. При этом авторы подчеркивают, что недостаточно просто жить рядом с парками, необходимо проводить в них как можно больше времени.

Реклама

По словам Гринько, зелень действительно улучшает здоровье горожан. Парковая полоса шириной 50 метров снижает уровень загрязненности воздуха примерно на 70–75%. Зелень дарит людям тень и просто доставляет эстетическое удовольствие.