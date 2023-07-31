Интересное 31 июля 2023, 14:19 Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что такое суперлуние Эксперт по космосу Рублева: при суперлунии Луна ближе всего проходит к Земле

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Суперлуние — положение Луны, когда она ближе всего проходит к Земле. Об этом RT рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Явление, когда полнолуние и прохождение этой точки совпадает, называют суперлунием. С Луной в этот момент ничего не происходит.

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Рублева добавила, что научного термина «суперлуние» на самом деле не существует. Такое название явлению дали не ученые. Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут увидеть суперлуние 31 июля после 21:00.