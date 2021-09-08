Питерский художник нарисовал набор Lego по-русски. Все его работы с национальным колоритом

Петербургский художник Артем Бизяев представил новый набор Lego, который выглядит как складское помещение российской компании. В него вошли погрузочные машины, паллеты с товарами, стеллажи и сотрудники. Художник объяснил, что в конце 2000-х он подрабатывал на складе.

В своем Instagram-аккаунте Артем Бизяев припомнил, что это было «то еще зрелище».

«Я помню, там был сколоченный из паллетов уголок, за которым на полу лежали надувные матрасы для ребят с ночной смены. Короче, настоящие оркские технологии. И вот на фоне этих воспоминаний однажды я увидел склад Я.Маркета, на котором я регулярно заказываю „Лего“ — стоит ли говорить, на сколько это большая разница», — написал Бизяев. Он похвастался, что оттуда ему ни разу не привозили помятые «Лего».

«Я.Маркет в восторге! Мы тут целым отделом восхищаемся», — ответила ему lunatamuna.

В мае Артем Бизяев представил набор человечков для Lego, созданный по мотивам юмористического сериала «Деревня дураков», а также представил российскую однушку «33 квадратных метра», в которой живет огромная семья.

«33 квадратных метра снова актуальны, ну знаете, в связи с тем, что госпрограмма доступной ипотеки взвинтила цены на новостройки, то старая-добрая вторичка стала милее некуда, лол», — подписал он свое творчество.

Также среди его работ есть эпизод о Бабе Яге и Василисе.