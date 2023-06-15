15 июня 2023, 17:40
Национальный парк площадью 200 гектаров запланировали построить в Калужской области
Первый в России многофункциональный природный парк животных площадью 200 гектаров планируют построить на территории Боровского района Калужской области. Об этом сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в беседе с РИА ФАН.
По его словам, в стране до сих пор нет природного пространства, которое бы выполняло как развлекательные, так и научно-познавательные функции. Парк необходим для размножения редких видов животных и проведения научных исследований.
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Отмечается, что «Корпорация Туризм.РФ» и компания «Цирк братьев Запашных» подписали инвестсоглашение на ПМЭФ-2023.
Животные
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