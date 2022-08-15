Нацбанк Румынии взял на работу астролога

Известный астролог Минерва (Габриэла Дима) получила работу в Национальном банке Румынии. Об этом написал портал Adevarul со ссылкой на официальные источники в регуляторе.

«Известный астролог Минерва работает в Национальном банке Румынии (БНР). Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР», — заявили авторы статьи.

По словам собеседников портала, женщина получила должность секретаря директора, отвечающего за административное обслуживание банка. Позже о своей новой работе Минерва рассказала на YouTube-канале Damian Draghici.

«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать, но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст», — сказала астролог.

Габриэле Диме 64 года. Она утверждает, что занимается астрологией уже 50 лет. Как уточняли румынские журналисты, у женщины есть юридическое, актерское и психологическое образование. Дима является одной из самых известных предсказательниц в Румынии.