Интересное 20 апреля 2023, 16:16 Настоятель Курумканского дацана Намжилов рассказал, как набирать чудодейственную воду рядом с улусом Хонхино

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Жители Курумканского района Бурятии рассказали об исцелении хронического кашля и сохранении зрения благодаря трем целебным ключам (аршанам) рядом с улусом Хонхино. Об этом написал сайт transsibinfo.com со ссылкой на издание «Байкал-Daily».

По словам очевидцев, вода из этих ключей помогает не только в борьбе с хроническим кашлем, но и решает проблемы желудочно-кишечного тракта.

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Настоятель Курумканского дацана Олег Намжилов дал несколько советов о том, как использовать целебную воду. По его словам, необходимо набирать ее в святые лунные дни и хранить в глиняной или фарфоровой посуде. Посетители должны быть чистыми и в опрятной одежде.

Даже левшам он рекомендует набирать воду правой рукой, а буддисты в это время должны читать мантры.