Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»

В ближайшее время в эфир Первого канала выйдет новый сезон шоу «Голос 60+». Фанатам шоу рассказали, кто займет места наставников. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Теперь кресла наставников займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для них участие в проекте станет дебютом. Роль ведущего как и раньше займет телеведущий Дмитрий Нагиев. Новый сезон можно будет посмотреть 3 сентября.

Самым взрослым участником шоу станет 96-летний пенсионер. Свои таланты на шоу покажут представители разных -- строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил.

Ранее стало известно, что продолжение сериала «Секс в большом городе» And Just Like That выйдет раньше положенного срока. Изначально предполагалось, что сериал появится на экранах не раньше декабря 2021 года, однако интернет-сервис HBO Max перенес премьеру на осень.