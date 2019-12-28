Наследник Рокфеллеров может оказаться аферистом. Или шпионом

Сомнения в личности молодого бизнесмена появились из-за вскрывшегося обмана сразу с двумя русскими «невестами».

26-летний Майкл Чарльз Рокфеллер в последние годы был частым гостем на российских бизнес-форумах. 25 ноября он выступил в качестве хедлайнера в форуме устойчивого развития «Общее будущее». После этого журнал Hello опубликовал интервью Рокфеллера и его невесты Ольгой Грищенко — вице-президентом корпорации «Синергия», а также одним из организаторов данного форума. В интервью пара призналась, что планирует свадьбу.

Оказалось, что Ольга не единственная «невеста» Рокфеллера, а он сам, вероятно, вообще не принадлежит этой фамилии, так как некоторые издания, такие как Fordes со ссылкой на Rockefeller Family Office заявили, что Майкл не является членом богатой семьи.

Также выяснилось, что у Майкла уже есть невеста — исполнительный советник компании Rockefeller & Couts International Виктория Петрофф.

«Он клялся мне в любви, рассказывал мне про наш будущий дом. Клялся, что Ольга — это только ради пиара… 17-го декабря я прилетела из Лондона в Москву, и 17-го же он пропал. А на следующий день мне написал с его номера СМС якобы его брат и сообщил, что Майкл разбился в аварии», — рассказала Виктория журналистам.

Виктория встретилась с Ольгой лично и выяснилось, что их фото с Майклом очень похожи — те же улицы, машины, один и тот же бизнес-форум. Даже на отдых в Норвегию на Рождество он хотел поехать с двумя девушками. Есть предположения, что и аварию он подстроил.

Журналисты также выяснили, что не сходится дата рождения Майкла в паспорте с той, что в соцсетях и с которой его поздравляют друзья. Оказалось, что он был женат на гражданке Латвии. В распоряжении телеканала есть фото, на котором жених в белом кителе с наградами, который носят военные королевской морской авиации. А награды очень редкие.

Есть фото Рокфеллера и в американской военной форме. Виктории он до этого рассказывал, что является американским разведчиком. Этим Майкл оправдывал «невозможность» жениться на девушке, так как Пентагон не разрешит. Настоящее его имя — Анастасиос Цалацанис, а сам он грек, указано в материале.