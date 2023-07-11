Эксклюзив 11 июля 2023, 18:58 «Наш Котик вернулся домой». Хозяин потерявшегося во Внукове кота поблагодарил за поиски питомца Хозяин потерявшегося во Внукове кота Евгений поблагодарил людей за поиски питомца

Читать 360tv в

Кот по кличке Котик потерялся в аэропорту Внуково 4 июля. Его нашли через неделю после исчезновения. Хозяин питомца Евгений в беседе с «360» выразил слова благодарности всем неравнодушным, помогавшим искать домашнего питомца.

«Наконец-то наш Котик вернулся домой. Огромная благодарность всем неравнодушным, которые подключились к нашей просьбе, к нашему крику о помощи», — отметил Евгений.

Реклама

Молодой человек выразил благодарность сотруднице аэропорта Надежде и волонтеру Яне, а также всем тем, кто помогал искать кота.

«Спасибо большое! Кот у нас наконец-то дома», — подчеркнул он.

Питомца потеряли, когда супруга Евгения Юлия улетала из Москвы. Она летела с маленькой дочерью и коляской, поэтому ей пришлось сдать переноску с котом в багажное отделение. Там Котик выбрался из транспортировочной клетки и потерялся. В итоге Юлии пришлось улететь, а Евгений провел в аэропорту всю ночь, выясняя обстоятельства и составляя заявление в полицию.

Кота нашли спустя неделю рядом с местом стоянки лайнера. Котика поймали сотрудники Внуково.