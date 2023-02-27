Интересное 27 февраля 2023, 10:59 NASA: «Вояджеры» предоставили ученым новые данные о планете Уран

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Основная миссия «Вояджеров», запущенных еще в 1977-м году, была связана с изучением Солнечной системы. В январе 2023-го ученые NASA отметили 37-летие со дня облета Урана и поиска новых данных исследовательским зондом «Вояджер-2», написал Life.

Как рассказали в агентстве, этот облет пролил новый свет на кольца планеты, ее атмосферу, внутренности и окружающую магнитную среду.

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В настоящий момент специалисты работают над новым планом энергопотребления «Вояджеров», чтобы некоторые подключенные приборы могли вернуться в строй. В случае успеха «Вояджеры» продержатся не менее шести лет, а это означает, что миссия VIM получит новую ценную информацию о межзвездном пространстве.

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Сейчас «Вояджеры» остаются единственными зондами, которые соединяют Землю с дальними уголками космоса, добавили в NASA.