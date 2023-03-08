Интересное 08 марта 2023, 22:34 НАСА показало уникальное изображение туманности Гантель НАСА поделилось фото туманности Гантель, сделанным космическим телескопом «Спитцер» NASA / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Ученые НАСА поделились фотографией туманности Гантель — первым небесным объектом такого типа, снятого человеком с Земли. Фото опубликовали на сайте агентства в разделе «Снимок дня».

«Инфракрасный свет исходит от туманности Гантель, также известной как Мессье 27», — говорится в комментарии к изображению.

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В НАСА уточнили, что снимок сделал космический телескопом «Спитцер» 10 августа 2011 года.

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Этот объект открыл Шарль Мессье в 1764 году. Возраст туманности Гантель оценивается от трех тысяч до четырех тысяч лет.

Ранее «Известия» сообщали, что орбитальный аппарат НАСА сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде медвежьей морды. Уточнялось, что структура, которую можно принять за нос, вероятно, является жерлом вулкана или грязевого источника. Снимок был сделан камерой HiRISE на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 250 километров.