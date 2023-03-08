08 марта 2023, 22:34
НАСА показало уникальное изображение туманности Гантель
НАСА поделилось фото туманности Гантель, сделанным космическим телескопом «Спитцер»
Ученые НАСА поделились фотографией туманности Гантель — первым небесным объектом такого типа, снятого человеком с Земли. Фото опубликовали на сайте агентства в разделе «Снимок дня».
«Инфракрасный свет исходит от туманности Гантель, также известной как Мессье 27», — говорится в комментарии к изображению.
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В НАСА уточнили, что снимок сделал космический телескопом «Спитцер» 10 августа 2011 года.
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Этот объект открыл Шарль Мессье в 1764 году. Возраст туманности Гантель оценивается от трех тысяч до четырех тысяч лет.
Ранее «Известия» сообщали, что орбитальный аппарат НАСА сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде медвежьей морды. Уточнялось, что структура, которую можно принять за нос, вероятно, является жерлом вулкана или грязевого источника. Снимок был сделан камерой HiRISE на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 250 километров.
Фото
NASA
Космос
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