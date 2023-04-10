10 апреля 2023, 18:23
Нарколог Сиволап: в чайном грибе может содержаться спирт
Профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап предположил, что в чайном грибе может содержаться алкоголь. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам специалиста, наличие этанола в напитке объясняется окислительными процессами, он может появляться в жидкости как продукт метаболизма.
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Психиатр также отметил, что незначительное количество этанола содержится и в кефире, однако употребление кисломолочного напитка никак не повлияет на вождение автомобиля.
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