Интересное 10 апреля 2023, 18:23 Нарколог Сиволап: в чайном грибе может содержаться спирт

Читать 360tv в

Профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап предположил, что в чайном грибе может содержаться алкоголь. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, наличие этанола в напитке объясняется окислительными процессами, он может появляться в жидкости как продукт метаболизма.

Реклама

Психиатр также отметил, что незначительное количество этанола содержится и в кефире, однако употребление кисломолочного напитка никак не повлияет на вождение автомобиля.