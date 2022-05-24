Напечатанный на 3D-принтере памятник установили на Ваганьковском кладбище в Москве

В Москве на Ваганьковском кладбище установили первый памятник, напечатанный на 3D-принтере. Заказчиком объекта стал Александр Жданов, решивший таким образом почтить память деда. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Мой дедушка — Арнольд Августович Кайе — заслуженный деятель культуры Советского Союза, ведущий художник по свету. Посвятил более 50 лет драматическому театру имени Станиславского. Дружил и работал с Евгением Леоновым, Михаилом Яншиным, Лилией Гриценко. Памятник передает его характер, смелость и творческий путь», — сообщил Жданов.

Он сам от руки нарисовал эскиз, а строительный 3D-принтер напечатал его с помощью бетона. Монумент весит две тонны, в ширину простирается на три метра, в высоту на 1,8 метра. Ночью он подсвечивается прожекторами.

По словам Жданова, обошелся такой заказ ему в 300 тысяч рублей, а изготавливала работу компания 3D4Art из Владимирской области.