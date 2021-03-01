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    01 марта 2021, 00:24

    Самолет экстренно вернулся в аэропорт Дохи из-за кота, напавшего на пилота

    Анастасия Кукова

    Самолет суданской авиакомпании Tarco вылетел из столицы Катара Дохи, но вынужден был вернуться. В кабинет пилота неожиданно появился агрессивный кот, который напал на пилота.

    Самолет экстренно вернулся в аэропорт Дохи из-за кота, напавшего на пилота

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Аl Sudani, об инциденте рассказал один из членов экипажа. Агрессивное животное мешало управлять самолетом, и капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета в Хартуме.

    Кот обнаружился в кабине через полчаса после взлета. Скорее всего, он проник ночью в ангар, а затем пробрался в самолет во время уборки или технического осмотра воздушного судна.

    Кот из офиса экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй спрятался от дождя под автомобилем бывшего президента США Дональда Трампа. Неизвестно, смог ли он помешать движению кортежа главы государства.