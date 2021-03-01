Самолет экстренно вернулся в аэропорт Дохи из-за кота, напавшего на пилота

Самолет суданской авиакомпании Tarco вылетел из столицы Катара Дохи, но вынужден был вернуться. В кабинет пилота неожиданно появился агрессивный кот, который напал на пилота.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Аl Sudani, об инциденте рассказал один из членов экипажа. Агрессивное животное мешало управлять самолетом, и капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета в Хартуме.

Кот обнаружился в кабине через полчаса после взлета. Скорее всего, он проник ночью в ангар, а затем пробрался в самолет во время уборки или технического осмотра воздушного судна.

Кот из офиса экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй спрятался от дождя под автомобилем бывшего президента США Дональда Трампа. Неизвестно, смог ли он помешать движению кортежа главы государства.