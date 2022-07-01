Найдено вероятное место захоронения викинга, в честь которого назвали Bluetooth

Ученые обнаружили предполагаемое место захоронения короля викингов Харальда Гормссона (930 — 986) по прозвищу Синезубый. В честь него была названа беспроводная технология связи Bluetooth. Об этом сообщил The first news.

По имеющимся данным, могила была обнаружена при помощи спутника. По словам руководителя исследований Марика Крыды, эти технологии помогли совершить прорыв в открытии возможного кургана Харальда Синезубого.

Захоронение расположено в деревне Вейково в Польше. Рядом с ним в Средние века была построена часовня. В 1841 году близ этого место обнаружили золотой диск короля. Некоторые специалисты считают, что местные священники создали его через 70 лет после смерти викинга, поместив в склеп Харальда.

Харальд I получил свое прозвище из-за цвета зубов. Считается, что именно этот король объединил скандинавские страны путем введения их в христианство.

Ранее подводные археологи обнаружили огромную мраморную голову Геркулеса, которая находилась в 50 метрах от уже найденного Антикитирского механизма на месте крушения корабля в Греции. Предположительно, водное судно с исторической находкой затонуло около 2100 лет назад