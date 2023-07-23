Интересное 23 июля 2023, 01:39 Найдено объяснение странной концовке фильма Нолана «Начало» Режиссер Кристофер Нолан объяснил загадочный эпизод концовки фильма «Начало» РИА «Новости»

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Американский режиссер Кристофер Нолан объяснил загадочную концовку своего фильма «Начало». В подкасте Happy Sad Confused он рассказал, зачем главный герой в конце киноленты запустил волчок.

Так он по сюжету пытался понять, в реальности он или нет.

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«Суть кадра в том, что персонажу в этот момент все равно. Это нигилистический взгляд на финал, не так ли? Но герой идет дальше, чтобы просто провести время с детьми», — пояснил кинорежиссер.

Нолан добавил, что эпизод не является «эмоциональной двусмысленностью» — она интеллектуального плана. Для героя ди Каприо не важно, продолжит волчок вращаться или нет. Для него самое главное, что он вернулся к своим детям и ему удалось совершить собственное эмоциональное путешествие.

Ранее сообщалось, что в одной из сцен в новом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» снимется Гэри Олдман. Фильм расскажет о жизни физика Роберта Оппенгеймера, создателя первой в мире атомной бомбы.