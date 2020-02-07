07 февраля 2020, 14:29
Найдена граната в общежитии Тобольска
Старую гранату обнаружили в общежитии № 29 Тобольска в Тюменской области. 210 человек эвакуировали. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на областной МЧС.
«Во время ремонта жилого дома по адресу 4 микрорайон, дом 29г был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас. В данный момент проводится эвакуация жителей», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.
По словам очевидцев, гранату собираются деактивировать и засыпать песком в подвале. Эвакуированные разместились в автобусах и торговых центрах неподалеку.