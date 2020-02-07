Найдена граната в общежитии Тобольска

«Во время ремонта жилого дома по адресу 4 микрорайон, дом 29г был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас. В данный момент проводится эвакуация жителей», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

По словам очевидцев, гранату собираются деактивировать и засыпать песком в подвале. Эвакуированные разместились в автобусах и торговых центрах неподалеку.