Интересное 20 марта 2023, 16:20 Награждение лидеров регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» завершилось в Ижевске

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В Ижевске состоялось награждение победителей регионального этапа фестиваля-конкурса детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» сезона 2022–2023 годов. Об этом сообщило ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Все победители получили памятные дипломы и призы. В ходе фестиваля представили порядка 400 спектаклей.

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Первое место среди детских спектаклей заняла постановка по произведению М. Райцес «Колибри-печаль» театра «Птица». Лидером молодежной категории стал спектакль «Живое», поставленный творческим объединением «Луна», написал RT.

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