Наглый енот оккупировал дом американского судьи. Их противостояние длилось 20 часов, но дружба победила

Медвежонок уснул на раковине в американском отеле Подробнее

Еноты любят вкусно поесть и нередко забираются в дома и мусорные баки, чтобы подкрепиться. Но эти пушистые зверьки переносят бешенство и другую заразу, поэтому люди их не очень жалуют. Судье Мэттью Райту из города Роузбад в Техасе пришлось столкнуться с енотом лицом к лицу, когда тот забрался к нему утром понедельника, 2 сентября.

«Мне нужна помощь с енотом в доме. Это продолжается с пяти утра, я устал следить за ним и пытаться удержать его от порчи моих вещей», — поделился Райт в Facebook.

Позже судья написал, что ему удалось загнать зверька в угол. Ловушка для него уже была готова, но тут енот решил вздремнуть. Видимо, нарушитель чувствовал себя дома у Райта очень спокойно, мужчина решил отложить поимку нахала и тоже прилег отдохнуть.

Неизвестно, что происходило в следующие девять часов, Райт вышел на связь только ближе к ночи.

«Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой. Первый, кто скажет, что этот преступник — милаха, получит нового питомца», — написал мужчина.

Источник фото: Facebook

Райт попытался выманить енота из дома. Он выложил дорожку из лакомств до входной двери, но план не сработал. Енот с комфортом обосновался дома у судьи и не собирался покидать завоеванную территорию.

«Мы попробовали использовать фронтальную атаку, однако енот оказался слишком быстрым. Мы снова отступили, но на этот раз расставили ловушки с кесо и тамале (это же техасский енот). Он насмехается надо мной на этом фото», — написал мужчина.

Источник фото: Facebook

Наконец енот был пойман. Война человека и животного продолжалась 20 часов, и зверь все же оказался в клетке. В результате противостояния никто не пострадал, разве что нервы Мэттью Райта.

«После 20-часового противостояния власти схватили самого разыскиваемого преступника города Роузбад. Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения», — пошутил довольный поимкой Райт.