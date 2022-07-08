Нагатинский Затон станет центром речного туризма

Нагатинский Затон из-за своего расположения был фактически изолирован от города. Однако в ближайшее время ситуация изменится. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт политика.

По словам политика, в 2023 году в городе появятся новые станции метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». На данный момент строители уже завершают отделку помещений.

Помимо этого, разработают новые маршруты речного транспорта — с Южного речного вокзала можно будет отправиться в 30 городов.