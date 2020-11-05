«Надо мной ставят опыты». Житель Волгограда объяснил, почему не верит в COVID-19

Волгоградец Станислав Терентьев считает всю ситуацию с коронавирусом планом по истреблению российского народа. А постановления Роспотребнадзора и местных властей — нарушением человеческих прав. С таким иском он пошел в суд.

«Я подал иск о том, что постановления губернатора нарушили мои права. Ни купить, ни проехать, ни пройти в магазин. Мне 73 года, я попадаю в группу риска. Но меня люди в городе знают, проблем с этим нет, но у остальных-то есть. Я приложил к иску видеозаписи, где умные люди говорят: идет намеренное уничтожение народа через ношение масок», — рассказал Станислав Терентьев «360».

Пенсионер пояснил, что он не пьет, не курит и чувствует себя нормально. Поэтому мужчина подает в суд не из-за опасности масок, а потому, что попираются его права.

«Надо мной ставят опыты, когда через лоб пытаются температуру измерить. На каком основании меня заставляют маску надевать, от нее мыши дохнут и люди. Мне говорят надеть перчатки, без этого к хлебу не допускают. Я дважды вызывал полицию, когда мне не возможность продлить права, потому что товарищ заведующий отказался впускать меня без маски. Ученые говорят, что нас истребляют», — уточнил Терентьев.

Мужчина ссылается на слова Иоанна Богослова. По его мнению, святой предсказал всю ситуацию с коронавирусом.

«Придет время, когда на лоб и на чело будут метки накладываться. Так говорил Иоанн Богослов. Да и само слово COVID расшифровываться как COW и ID. Что значит — корова и идентификатор. То есть клеймо на животных. А если расшифровать 19? 1 — это первая буква английского алфавита, то есть A. Девять — девятая буква, то есть I. Получается AI — искусственный интеллект по-английски», — привел доказательства своих слов Станислав Терентьев.

Пенсионер добавил, что смотрел видео, где рассказывали об обнаружении записи в мировом банке, согласно которой еще в 2017 году все страны мира заказывали тесты на COVID-19. Мужчина считает, что это не просто сговор, а что-то гораздо хуже.

«У меня до сих пор паспорт СССР. Пытались за это штрафовать, я обжаловал, и судья вынесла постановление, что у меня есть право не менять паспорт. Проблем было много. Но вы знали, что все кремлевские выезжают по паспорту СССР и получают гораздо больше денег? Именно паспорт СССР стоит первым в списке документов, при наличии которых могут пускать на военные судна и так далее?», — резюмировал Терентьев.

Суд отправил мужчину переоформлять некоторые документы. Следующее заседание пройдет 11 ноября.