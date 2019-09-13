«Надеемся, вы в восторге от ваших смартфонов»: Washington Post закрылась со скандалом

Печатная версия бесплатного издания Washington Post Express прекратила свое существование. Газета не выдержала конкуренции со своей электронной версией.

«Надеемся, вы в восторге от ваших гребаных смартфонов», — гласит обращение к читателям, размещенное на первой полосе последнего бумажного номера издания.

Печатная версия просуществовала 16 лет, указано на сайте Reddit. Комментаторы проводили газету в последний путь словами сожаления и грусти оттого, что завершилась эпоха.

«Я буду скучать по изданию — хотя бы из-за кроссвордов в моей повседневной работе. Хотя я понимаю, что приложения для кроссвордов и другие газеты все еще существуют, именно эта была основной частью моей утренней поездки на работу с тех пор, как я переехала в Вашингтон», — написала AzorAham.

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«Я не жил в Вашингтоне некоторое время, но когда я вернулся, мои короткие утренние беседы с человеком, который раздавал „Экспресс“ на моей станции метро, ​​определенно стали частью моей повседневности. Такое ощущение, что что-то утрачено», — добавил Clekas.

Издание продолжит свое существование — теперь только в электронной версии. Это событие заставило задуматься интернет-пользователей, что эпоха бумажных носителей безвозвратно прошла.