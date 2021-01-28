Яркий НЛО был замечен в небе над Пакистаном. Видео

Пролетая над городом Рахмиъяр-Хан в провинции Пенджаб, пилот компании «Пакистанские международные авиалинии» заметил яркий неопознанный объект, который кружил над городом. Самолет летел из Лахора в Карачи. НЛО испускал очень яркое свечение, заметное в присутствии солнечного света.

Как отмечает телеканал Geo News, объект не был планетой или звездой. Пилот самолета считает, что это была «космическая станция» или «искусственная планета». Встреча с НЛО произошла 23 января на высоте 10,5 тысячи метров над землей около 16:00 по местному времени.

Яркое НЛО сняли на видео многие жители Рахимъяр-Хана. Эксперты пока затрудняются сказать, что за небесное тело попало видео в ролике.

Астрофизик, старший научный сотрудник Астрономического института имени П. К. Штернберга, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин сообщил, что люди чаще всего принимают за НЛО искусственные спутники и кумулятивные облака причудливой формы.