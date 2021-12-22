Реконструкция Пушкинской набережной начнется в Таганроге

В Таганроге проведут реконструкцию Пушкинской набережной. Она начнется в марте следующего года. Об этом сообщил «Царьград».

Во время ремонта построят берегозащитные сооружения, также приведут в порядок пешеходные дорожки, уложат новую тротуарную плитку. Кроме того, на территории набережной возведут систему водоотведения, локальные очистные сооружения, оборудование для полива, установят видеонаблюдение.

Также набережную продлят до морского вокзала. Кроме того, обустроят несколько лестниц, которые связывают место прогулки с выходом в город.