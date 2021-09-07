Опытно-исследовательские учения начались в Арктике

Глава МЧС России Евгений Зиничев объявил о начале масштабных межведомственных опытно-исследовательских учений в Арктике. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт министерства.

В учениях примут участие семь регионов, включая Мурманскую область и Чукотский автономный округ. В них будут задействованы около шести тысяч сотрудников. Специалисты отработают 12 сценариев ликвидации возможных ЧС и решат почти 100 опытно-исследовательских задач как на земле, так и в воде.

«Будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. Организовано взаимодействие 18 федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, а также пяти хозяйствующих субъектов России», — заявили в ведомстве.