Интересное 15 августа 2023, 00:18 Набережную возле Поцелуева моста в Петербурге обновят к декабрю

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В Санкт-Петербурге укрепляют набережные Мойки и Фонтанки около Поцелуева и Аничкова мостов. Работы планируют завершить к декабрю. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Специалисты полностью разобрали старую кладку, осушили часть русла. Сейчас они устанавливают новые бетонные сваи. Работы здесь не проводились более 100 лет.

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«В начале прошлого века здесь был спуск к воде, его переделали в набережную. Переделали плохо, камни начали выходить со своих мест и, собственно говоря, началось разрушение кладки гранитной», — рассказал начальник участка Олег Васин.

У Поцелуева моста устанавливают буронабивные сваи 800-го диаметра. Благодаря своей прочности они прослужат много лет.