Интересное 18 ноября 2022, 17:59 Набережную реки Охты в Красногвардейском районе Петербурга открыли после ремонта

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открыли набережную реки Охта после благоустройства. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Средства на реализацию проекта выделили застройщики двух жилых комплексов, расположенных неподалеку. Специалисты обустроили открытое общественное пространство. Там возвели игровые площадки, а также возвели прогулочные зоны и места для отдыха.

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Глава районной администрации Евгений Разумишкин выразил надежду на то, что в ближайшее время территория всей набережной реки в черте города будет благоустроена.

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