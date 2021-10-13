13 октября 2021, 23:49
Дворник обнаружил необычную находку на территории музея
Дворник обнаружил браслет домонгольской эпохи во время уборки территории музея
Дворник Курского краеведческого музея во время уборки территории обнаружил браслет домонгольской эпохи. Об этом сообщило издание «Друг для друга».
Браслет представлял из себя камень с блестящим черным стеклом внутри. Сотрудники краеведческого музея и ученые из НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственного университета провели обследование необычной находки, передало РИА ФАН.
«Стеклянные браслеты были популярным украшением в древней Руси. Они пришли в X–XI веках из Византии. Скорее всего, в это время их было немного и стоили они дорого. В XII веке импорт стеклянных браслетов из византийских мастерских увеличился, а ассортимент расширился», — рассказали сотрудники краеведческого музея.