На съемках «Довода» разбили настоящий Boeing. Это оказалось дешевле спецэффектов
Режиссер «Довода» Кристофер Нолан в интервью порталу Games Radar объяснил, что покупка Boeing-747 была спонтанной. Изначально сцену крушения самолета планировали сделать при помощи спецэффектов.
«Я планировал снимать это с помощью миниатюр и специально отстроенных декораций, а кое-что доработать визуальными эффектами. Но когда мы начали подсчитывать расходы… сразу стало ясно, что куда проще купить настоящий полноразмерный самолет и сделать все в кадре вживую, а не строить миниатюры или использовать графику», — рассказал Нолан.
Подробности сюжета «Довода» режиссер не раскрыл, но сам фильм назвал очень амбициозным и масштабным. По словам Нолана, картина привнесет нечто новое в жанр шпионского боевика.
Пока что релиз киноленты запланирован на 17 июля, однако прокат могут отложить из-за пандемии. В трейлере, который показали в конце мая, нет точной даты. Вместо нее есть только фраза «Выйдет в кинотеатрах».
Саму сцену с крушением настоящего Boeing-747 можно увидеть на последних секундах трейлера.