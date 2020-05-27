На съемках «Довода» разбили настоящий Boeing. Это оказалось дешевле спецэффектов

В трейлере нового фильма «Довод» Кристофера Нолана зрители видят настоящий взрыв Boeing-747. Режиссер объяснил, что изначально не планировал устраивать крушение настоящего самолета на съемках, но как оказалось, это дешевле, чем спецэффекты, сделанные с помощью компьютерной графики.

Режиссер «Довода» Кристофер Нолан в интервью порталу Games Radar объяснил, что покупка Boeing-747 была спонтанной. Изначально сцену крушения самолета планировали сделать при помощи спецэффектов.

«Я планировал снимать это с помощью миниатюр и специально отстроенных декораций, а кое-что доработать визуальными эффектами. Но когда мы начали подсчитывать расходы… сразу стало ясно, что куда проще купить настоящий полноразмерный самолет и сделать все в кадре вживую, а не строить миниатюры или использовать графику», — рассказал Нолан.

Подробности сюжета «Довода» режиссер не раскрыл, но сам фильм назвал очень амбициозным и масштабным. По словам Нолана, картина привнесет нечто новое в жанр шпионского боевика.

Пока что релиз киноленты запланирован на 17 июля, однако прокат могут отложить из-за пандемии. В трейлере, который показали в конце мая, нет точной даты. Вместо нее есть только фраза «Выйдет в кинотеатрах».

Саму сцену с крушением настоящего Boeing-747 можно увидеть на последних секундах трейлера.