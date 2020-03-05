На Pornhub появились ролики «с коронавирусом». Чему они могут научить?

Коронавирус продолжает распространяться по миру, людей пугает даже сама возможность заразиться новой инфекцией. Но, судя по всему, некоторые находят такую обстановку пикантной. На сайтах с видео для взрослых набирают популярность порноролики «с коронавирусом».

Журналистка Саманта Коул обнаружила, что по запросу «коронавирус» на Pornhub можно найти больше 100 видео, пишет издание VICE. Девушка провела целое расследование и выяснила, зачем люди делают такие ролики, и почему, по мнению их авторов, этот контент пользуется спросом.

Например, на одном из роликов, которые описывает журналистка, борец с инфекцией задерживает женщину, подозревая, что у нее коронавирус — дальше история развивается по предсказуемому сюжету. Другое видео называется «Кадры от лица агента по контролю и профилактике заболеваний, который обследует заброшенный Ухань».

В нем мужчина в защитном костюме и противогазе пробирается по заброшенной больнице, и вдруг на него прыгает женщина в больничном халате. Этот сюжет снят от первого лица, и тоже заканчивается сексом героев.

А вот на другом популярном порносайте xHamster ситуация несколько иная. Журналистка нашла на этом ресурсе только четыре подобных ролика. И один из них — это старое видео, в котором показана ролевая игра с медсестрой в маске.

Официальный представитель xHamster Алекс Хоукинс уверен, что интерес такого рода к коронавирусу можно сравнить с любовью человечества к фильмам ужаса и страшным историям.

Однако это не единственное объяснение появлению такого контента. Авторы некоторых подобных роликов говорят, что таким образом они обучают аудиторию.

Так, одна из видеозаписей под названием «Коронавирус COVID-19: похотливая малышка должна не забывать о защите во время эпидемии» рассказывает о том, как передается коронавирусная инфекция, и почему нужно предохраняться во время секса.

На видео актриса приходит домой, а ее партнер выходит в коридор в маске. Он не подпускает девушку к себе. В результате мужчина 30 секунд рассказывает девушке о том, что такое коронавирус, как он передается, и почему им обоим нужно надеть маски.

Актер, исполнивший роль в этом ролике, рассказал VICE, что на эту работу его вдохновили старые видео о безопасности, опубликованные ранее авиакомпанией Delta Airlines. Мужчина объяснил, что главная цель ролика — это информирование зрителей о распространении вируса и о правильном использовании маски.

Несмотря на эти разъяснения журналистка уверена, что создатели подобных роликов, в большинстве своем, просто хотят «хайпануть» на ситуации, которая сейчас держит в напряжении весь мир. Однако актеры, с которыми удалось поговорить журналистке, утверждают, что старались как можно аккуратнее обойтись с таким инфоповодом. По их словам, они понимают, что у болезни уже есть множество жертв.

Снимают ли люди такие ролики только ради хайпа или же они в действительности думают, что таким образом они могут рассказать своим зрителям о болезни можно только догадываться, но то что нашлись те, кто решил заработать на новой инфекции — факт. Группа энтузиастов создала криптовалюту CoronaCoin. Ее цена растет пропорционально распространению заболевания: чем больше людей погибает от коронавируса, тем дороже становится токен.

На фоне общей напряженности в мире из-за коронавируса также находятся и те, кто всячески пытается еще больше напугать людей. Так, по чатам в мессенджерахстали рассылаться фейки о 20 тысячах больных коронавирусом в Москве. На фоне этого «360» разобрался в том, в какие мифы о коронавирусе не нужно верить.