«Мы людям не мешаем». Жительница Норильска решила провезти оленя в автобусе

Пассажиры автобуса в Норильске пожаловались на неожиданного пассажира. В общественном транспорте им пришлось ехать вместе с оленем.

Один из пассажиров заснял оленя на видео. Ролик быстро распространился по соцсетям. На кадрах видно, что рогатого перевозили в задней части автобуса. При этом общественный транспорт был забит людьми. Оленя держала за рога девушка, которая утверждала, что ее питомец никому не мешает.

«У тебя человечность-то есть?» — спросил хозяйку парнокопытного один из мужчин.

На протяжении пути пассажиры возмущались и утверждали, что оленю не место в общественном транспорте. По их словам, олень появился в автобусе уже не первый раз. Чем закончилась история пока неизвестно.